Магнитогорск, Челябинская область, 28 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 36-летнюю бывшую сотрудницу одного из вузов осудили за получение взяток от студентов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Также ей вменили служебный подлог. По данным следствия, доцент кафедры получила от 15 студентов взятки на почти 50 тыс. рублей за сдачу по двум дисциплинам, а также дала им возможность самим выбрать билеты с вопросами к государственному экзамену.

Суд назначил ей три года условно с таким же испытательным сроком и оштрафовал на 245 тыс. рублей.