Кемерово, , 10:52 — REGNUM В Кемеровской области для лечения пациентов с коронавирусом в настоящее время развёрнуто 3214 коек, занято 2355 коек в перепрофилированных стационарах, свободно 27% коечного фонда. Такие данные приводят в региональном минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что из-за снижения числа заразившихся и госпитализированных в нормальный режим работы уже перевели 180 коек.

На текущей неделе для оказания плановой медпомощи планируется вернуть ещё 220 коек.

Ранее и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина сообщила, что медицинские организации Кемеровской области поэтапно возвращаются к оказанию плановой помощи.

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