Калуга, , 11:21 — REGNUM В Калужской области на реализацию национальных проектов в 2022 запланировано направить около 20 млрд рублей, сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию, прозвучавшую на заседании регионального правительства.

Иллюстрация пресс-службы правительства Калужской области

В настоящее время в области проходит активная подготовка к торгам и заключению контрактов. Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и министр конкурентной политики Николай Владимиров доложили о результатах этой работы, которая должна быть завершена до конца марта.

Обращаясь к руководителям министерств и ведомств, глава региона Владислав Шапша обратил внимание на необходимость неукоснительного выполнения поставленной задачи.

«Каждый из вас лично отвечает за эту работу!», — отметил Владислав Шапша.

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