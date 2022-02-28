Гомель, Белоруссия, , 10:59 — REGNUM Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии должны начаться в 12:00 мск. Об этом глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил 28 февраля журналистам.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, российская делегация прибыла к месту переговоров, согласованному с украинской стороной, накануне вечером. Представители России всю ночь не спали, ожидая представителей Украины, но из-за «сложной логистики» — время прибытия переносилось несколько раз — стало известно, что они прибудут примерно через час.

«Соответственно, в двенадцать сядем за стол переговоров», — сказал Мединский.

Глава российской делегации добавил, что уровень украинской делегации на переговорах будет «достаточно высоким».

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