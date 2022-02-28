Симферополь, , 10:50 — REGNUM В Республике Крым в коронавирусные стационары доставлены 104 пациента за последние сутки, сообщили 28 февраля в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 128 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 810 пациентов, это на 83 меньше, чем накануне. Выздоровевшими признаны ещё 950 человек. Статистика смертности выросла на шесть пациентов.

С начала пандемии на территории Крыма подтвержден 161 081 случай заражения коронавирусом, выздоровели 147 842 человека. Скончался 4 891 пациент с COVID-19.