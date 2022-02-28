Симферополь, 28 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Республике Крым в коронавирусные стационары доставлены 104 пациента за последние сутки, сообщили 28 февраля в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 128 новых госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 810 пациентов, это на 83 меньше, чем накануне. Выздоровевшими признаны ещё 950 человек. Статистика смертности выросла на шесть пациентов.

С начала пандемии на территории Крыма подтвержден 161 081 случай заражения коронавирусом, выздоровели 147 842 человека. Скончался 4 891 пациент с COVID-19.