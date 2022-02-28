Москва, , 10:50 — REGNUM Планируют печь блины во время Масленичной недели 75% жителей России, среди женщин — 87%, среди мужчин — 61%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Блины на масленицу Torange.biz

Кушать блины на Масленицу намереваются 87% российских граждан. Не собираются есть традиционное блюдо этого праздника 12%.

Собираются ходить в гости к родственникам и друзьям или принимать их у себя 48% опрошенных. Наиболее гостеприимным оказались жители Уральского ФО (58%). Обойдутся без гостей 50%.

Обзор по телефону проведён 24 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, для большинства жителей России (50%) Масленица — это этнокультурное событие.

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