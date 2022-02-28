Благовещенск, 28 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Приамурье остаётся напряжённой, в том числе из-за коронавируса. Нормативы по выявлению инфекций превышены в регионе на 35,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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За неделю уровень заболеваемости снизился на 15,5%. Тем не менее, взрослые амурчане по-прежнему заражаются в три раза чаще, чем по нормативным показателям. Среди детей эпидпорог не превышен.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Роспотребнадзоре региона оценили как высокий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова заявляла о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Начинается фаза стабилизации, считает она.