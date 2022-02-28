Уфа, , 10:56 — REGNUM В парламенте Башкирии поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом 28 февраля сообщил председатель госсобрания республики Константин Толкачев.

Погибшие дети Донбаса Цитата из видео на YouTube

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«Годы работы в Совете Европы меня убедили в том, что Россия, кроме нас, никому не нужна. Тем более сильная Россия. Украину активно поддерживали, несмотря на всю ее нацистскую политику. Ущемление прав русскоязычного населения, обстрелы жилых районов Донецка и Луганска, тысячи убитых мирных жителей, аллея ангелов, посвященная памяти погибших детей Донбасса, — все это европейцы предпочитали не замечать. Как будто ничего этого и не было. От лидеров националистов, в том числе и с парламентской трибуны Верховной Рады, постоянно звучит мысль о захвате Москвы, параде танков на Красной площади. Цель, которая поставлена и озвучена, — разрушение России, ее уничтожение. Это главное в риторике. Ясно, что такая яростная, агрессивная позиция подогрета поддержкой со стороны США и их сателлитов», — приводит пресс-служба госсобрания слова Толкачева.

Он отметил, что идеологическая обработка, поставки вооружения, обучение на принципах, принятых в войсках НАТО, только усиливают угрозу. Поэтому безучастное наблюдение происходящим могло бы привести к еще большему числу проблем.

«Конфликты — это не благо. Это крайне тяжелое решение. Но еще хуже — копить проблемы, ничего не делая. Парламент республики поддерживает решение Президента о проведении специальной военной операции. Уверен, что задачи по демилитаризации и денацификации, которые были поставлены Верховным главнокомандующим, будут достигнуты, и созданы условия для нормализации межгосударственных отношений и восстановления принципов добрососедства», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что управленческая команда Башкирии безусловно и безоговорочно поддерживает президента России Владимира Путина.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о начале спецоперации на Донбассе, целью которой является защита жителей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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