Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Выход на Московский вокзал со станции «Площадь Восстания» на первой («красной») ветке Петербургского метрополитена закрывали для пассажиров на 15 минут. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Площадь Восстания»

«В 10:32 мск вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» закрыт по техническим причинам», — говорилось в первоначальном сообщении.

По предварительным данным, ограничения были связаны с сообщением о «минировании» Московского вокзала, выход на который осуществляется из вестибюля №2 станции «Площадь Восстания».

Добавим, что уже в 10:46 мск, после осмотра, вестибюль станции возобновил работу в обычном режиме.