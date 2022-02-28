Варшава, 28 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Сборная Польши по футболу по-прежнему отказывается играть против сборной России в стыковых матчах чемпионата мира — 2022. Об этом 28 февраля заявил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Наша позиция остаётся прежней: сборная Польши не будет играть с Россией в стыковом матче. Вне зависимости от названия российской команды», — написал Кулеша.

Он назвал неприемлемым решение Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФИФА заявила, что сборная России будет выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна, а домашние матчи команды пройдут на нейтральных полях.