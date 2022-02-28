28 февраля 2022 | Время чтения 9 мин

Владимир Павленко, , 11:38 — REGNUM Новый поворот приобрело отношение к российской специальной военной операции на Украине в североатлантическом сообществе. Это касается двух ключевых союзников — Вашингтона и Лондона, а также самих США. Хуже всего, что в конкретной президентской голове Джо Байдена — явное раздвоение. Видимо, одно полушарие не знает, что думает другое. И причем происходит это по ключевому вопросу — перспективам втягивания в конфликт сил блока НАТО. На днях Байден, в частности, заявил, а «говорящая голова» Белого дома Джейн Псаки затем подтвердила, что американские войска, направляемые на укрепление союзников по альянсу, на Украине не окажутся, воевать там на стороне Киева не собираются и не существует сценария, при котором это стало бы возможным. Вашингтон-де изыскивает другие возможности помощи Украине (надо полагать, что «почетное место» среди этих мер занимает возможная эвакуация президента Зеленского, если слишком «прижмет», и видимо, для этого его эвакуировали во Львов). Однако накануне вечером, в одном из интервью, глава Белого дома «расширил» толкование своей позиции. Дословно: «Было два варианта действий: начать третью мировую войну… или же… сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала». Звучит невнятно и двусмысленно. С одной стороны, вроде бы выбран «мирный» вариант санкций; с другой, получается, и военный вариант с повестки не снимается и держится в уме, то есть находится в активной разработке. Если угодно, это оговорка по Фрейду: Зеленский некоторое время назад в Мюнхене, как многие считают, «оговорился», упомянув про выход Украины из безъядерного статуса, а на самом деле до этого-де «далеко». Однако в вопросах ядерной безопасности, а Байден, говоря о «третьей мировой войне», имеет в виду именно это, «оговорок» не бывает; «базар» здесь фильтруется скрупулезно, ибо за каждым словом, каждой буквой произнесенного вслух — сотни и миллионы тонн тротилового эквивалента.

Агрессия НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вскоре «прорезалась» и подхватила тему глава британского Форин-офиса Лиз Трасс, та самая — с глубочайшими познаниями в географии, сравнимыми разве что со стариком Хоттабычем. По ее словам, произнесенным в эфире телеканала Sky News, «ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России». Трасс, правда, неуклюже прикрыла «пятую точку» тем, что это не альянс ввяжется в войну, а, конечно же, Россия, продолжив специальную военную операцию против бандеровских неонацистов, якобы создаст угрозу «странам Балтии, Польше, Молдове», что «может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого», сказала глава МИД Соединенного Королевства. Не будем обращать внимания на «мелочи», вроде того, что тот же Кишинев, например, уже заявил о нейтралитете и не собирается «впрягаться» за Украину (и то верно, «своего» Приднестровья хватает). Или что при всей напряженности военной русофобии Варшава и прибалтийские карлики тоже не ахти как горят желанием столкнуться с российской армией на поле боя. Главное: вторая после США глобальная держава — член НАТО заикается о военной конфронтации с Россией, если наша страна не уступит и не отступит на Украине. Причем о такой военной конфронтации, которой в случае возникновения практически гарантирована эскалация до ядерной стадии. Может это быть блефом? Может. Но может им и не оказаться. В вопросах ядерной безопасности — еще раз — «оговорок» не бывает. Особенно не может их быть со стороны Туманного Альбиона, который не сам, а в фарватере Вашингтона, которому на весь благословенный остров «хватит» трех-четырех боезарядов стратегического класса (от 500 килотонн). Одно дело, когда «нарываются» некие воинствующие отставники, явно заскучавшие на «заслуженном отдыхе», предлагающие бомбить с британских самолетов российские военные колонны. И совсем другое, когда в том же ключе высказывается глава МИД, чьи публичные заявления всегда выверены, а художественная самодеятельность в них — исключена. Значит, и в американских, и в британских концептуальных кругах конфликт с Россией как минимум обсуждается. В пользу того, что это обсуждение не такое узкое и к нему подключены другие члены НАТО, говорит и резкое изменение позиции Германии по вопросу о поставках киевскому режиму летальных вооружений. Объяснение такой трансформации Берлин дает невнятные, и понятно, что его «нагнули». Значит, работа идет. Поэтому приведение российских сил сдерживания (то есть триады стратегических ядерных сил — СЯС) в «особый режим несения боевого дежурства» является вполне обоснованным и своевременным. Оставим в стороне прямое столкновение сил России и НАТО — оно маловероятно. Но существуют и другие варианты эскалации кризиса за его географические границы. Например, на территории европейских стран НАТО формируются обещанные конвои с военной помощью Украине и наемниками, которых Зеленский уже пригласил в созданный для этого в структуре ВСУ так называемый «Интернациональный легион». Пересечение ими границы, где их встречают киевские получатели — уже факт внешнего вмешательства в конфликт за пределами договорной зоны ответственности НАТО, направленный против России, страны, чьи Вооруженные силы проводят специальную военную операцию. Поэтому такие конвои подлежат уничтожению либо на границе, либо на подступах к ней. Но не с этой, а с той стороны. А вот как будет развиваться ситуация вслед за таким уничтожением, не знает никто. Разбирая примерно подобный вариант в монографии «Стратегия конфликта», Нобелевский лауреат из корпорации RAND Томас Шеллинг прямо указывает, что просчету он не подлежит — слишком много неизвестных в этом уравнении и еще больше субъективного. Показательно: это мнение западной «стратегической» мысли. То есть если у кого-то хватит дури рискнуть, то — надо понимать — делать это придется втемную, с абсолютно не просчитываемыми последствиями. И нет никаких вариантов, включая крайние, тем более если о них упоминает президент США, которые бы сбрасывались здесь со счетов. На Западе явно заигрались и, по крайней мере, на ментальном уровне уже пересекли «красную» ядерную «черту». Как минимум это попахивает «Карибским кризисом 2.0», ибо об уроках первого такого кризиса западные «стратеги» явно позабыли. При этом, нажимая на неядерных членов блока — ту же Германию, — явно стремятся поставить Европу и мир «на грань» чужими руками. И наблюдать за происходящим с почтительного расстояния, чтобы в случае чего им и прикрыться. Полная безответственность в очень рискованной и опасной игре с огнем!

Ракетная шахта СС-24 в музее Ракетных войск стратегического назначения в Украине Michae

Можно ли отвести ситуацию от этой «красной черты», вернув ее к политическому противостоянию между Россией и Западом в режиме относительной стабильности? В заявлении от 24 февраля российский лидер Владимир Путин предупредил Запад, что при попытке вмешательства со стороны в специальную военную операцию на Украине тот, кто такую попытку предпримет, получит последствия, с которыми никогда в истории не сталкивался. Предупреждение более чем прозрачное; переведение СЯС в упомянутый «особый режим» не содержит ничего принципиально нового, а является следующим шагом, который делается публично, гласно и носит превентивный характер, чтобы предоставить противоположной стороне время на размышление и выбор, пока ошибка, способная оказаться фатальной, еще не совершена. Иначе говоря, забудьте про свои угрозы и тем более конкретные телодвижения в военной сфере. На территории, на которой Россия проводит специальную военную операцию, присутствие потенциала третьих сил исключено. Не надо даже делать шаг назад; достаточно ограничиться тем, чтобы не делать таких шагов вперед и не «нагнетать».

Не стоит в стороне от развития украинского кризиса и китайская дипломатия. За прошедшие дни глава МИД КНР Ван И провел серию телефонных переговоров с европейскими лидерами, в частности с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и упомянутой Л. Трасс. Китайский министр четко обозначил позицию КНР, изложив Западу пять пунктов по украинскому вопросу. Первое: соблюдение в соответствии с Уставом ООН принципа территориальной целостности государств, нарушением которого Запад занимался в течение длительного времени. Второе: соблюдение принципа всеобъемлющей, устойчивой и единой безопасности. Одни страны не могут обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других, в том числе путем усиления и расширения военных блоков. Третье: ситуация вокруг Украины сегодня не та, которую Пекин хотел бы видеть, но надо понимать, что к этому привело систематическое нарушение Западом первых двух пунктов. Четвертое: Китай — за открытый и честный переговорный процесс между Москвой и Киевом с юридически обязывающими итогами (здесь, однако, следует упомянуть, что юридически обязывающий характер Минских соглашений никак не побудил украинскую сторону их выполнять). И пятое — роль Совета Безопасности ООН, которая, по мнению китайской дипломатии, должна не подливать масла в огонь конфликта, а способствовать стабилизации. Здесь без труда усматривается намек на попытку Запада провести через Совбез антироссийские санкции, заблокированные российским вето.

Заседание Совета Безопасности ООН Un.org

Полное понимание официальным Пекином того, что в разразившемся конфликте виновен Запад, который его долго готовил и подогревал, подтверждается постом в Twitter официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, в котором он подчеркивает, что «США должны спросить у себя, кто все это затеял». И сопровождает пост карикатурой из китайской The Global Times, на которой пресловутый «дядя Сэм» поливает украинский пожар бензином. Аналогичную оценку действиям Вашингтона дает и наиболее близкое к конфликту территориально и более знакомое с его причинами посольство КНР в Москве. «Соединенные Штаты — главная угроза миру на планете», — написали в том же Twitter сотрудники посольства, сопроводив этот вывод списком из 69 (!) прецедентов американского вмешательства во внутренние дела различных стран мира — от самого Китая в 1945—1946 годах, когда США вместе с Британией по сути участвовали в Гражданской войне на стороне режима Чан Кайши, до Афганистана в 2020 году.

Здесь самое время напомнить, что КНР, как и США с Великобританией, — ядерная держава, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Поддержка Китая особенно важна и ценна по двум основным причинам. Во-первых, ввиду распространяемых Вашингтоном спекуляций о якобы «международной изоляции» Москвы. Европа, которая пытается такую «изоляцию» олицетворять, — далеко не весь мир, и тесно связанная с Россией и Китаем членством в БРИКС Бразилия, как и Аргентина, как выяснилось в последние дни, — очень крупные и авторитетные страны, чтобы можно было игнорировать их поддержку Москвы. Во-вторых, важную роль играет упомянутый ядерный фактор. Позиция Китая, изложенная министром Ван И, формирует в Совбезе ООН баланс ядерных держав. На фоне тех самых провокационных заявлений Байдена и Трасс это — важнейший аргумент сдерживания потенциальной западной авантюры, способной поставить Евразию и мир на грань термоядерной катастрофы.