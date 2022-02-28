Челябинск, , 11:31 — REGNUM В Челябинске 27 февраля казаки совместно с сотрудниками правоохранительных органов и бойцами ОМОН пресекли незаконные митинги. Об этом сообщает управление информационного обеспечения «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Несанкционированная акция с провокационными плакатами была замечена во время несения службы полицией и казаками.

Казаки Skwrz.ru

Отмечается, что службу по охране общественного порядка в парке имени Гагарина и на челябинском Арбате несли казаки Исетского полка СКВРиЗ имени Ермака Тимофеевича.

Казаки продолжают нести службу по охране общественного порядка в Челябинске.