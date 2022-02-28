Кемерово, 28 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Медицинские организации Кемеровской области поэтапно возвращаются к оказанию плановой помощи. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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Так, возобновилась плановая вакцинация, профосмотры и диспансеризация детей.

В ближайшие дни планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи, в том числе углубленной диспансеризации, и во взрослых поликлиниках.

Кроме того, к обычному режиму работы вернулись дома сестринского ухода, хосписы, дома ребёнка и специализированные детские санатории.

Напомним, что в Кузбассе наблюдается стабильное снижение подтверждённых случаев заражения коронавирусом.