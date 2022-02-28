Ярославль, , 10:46 — REGNUM В Ярославской области дополнительно закупят 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Решение об этом было принято 25 февраля на заседании оперативной группы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, ярославскому депздраву поручено провести анализ оставшихся лекарств и дополнительную потребность в них.

Лаборатория инфекционной клинической больницы в сохраняющихся условиях высокой заболеваемости продолжит работать в круглосуточном режиме.

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