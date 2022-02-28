Ярославская область закупит 60 тысяч экспресс-тестов
Ярославль, 28 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области дополнительно закупят 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
Решение об этом было принято 25 февраля на заседании оперативной группы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, ярославскому депздраву поручено провести анализ оставшихся лекарств и дополнительную потребность в них.
Лаборатория инфекционной клинической больницы в сохраняющихся условиях высокой заболеваемости продолжит работать в круглосуточном режиме.