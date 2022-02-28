Якутск, , 10:47 — REGNUM В ковидные стационары Якутии в основном попадают пациенты, инфицированные штаммом «Дельта». По данным на 28 февраля в госпиталях республики лечение проходят 8,8% от всех коронавирусных больных, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Коронавирус Permkrai.ru

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По её словам, в тяжёлой форме вирус переносят те, кто не был вакцинирован. За сутки в больницы попали 32 якутянина из 950, у которых обнаружен COVID-19. В Якутии развёрнуты почти 2000 коек для коронавирусных пациентов, из них заняты более 70%.

«В городе Якутск ситуация по коронавирусу стабилизируется. За сутки 26,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, в районах — 73,6%», — сказала Ольга Балабкина.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике составляет около 70%. Первым компонентом привиты 83% жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Ольга Балабкина заявляла, что эпидемиологическая ситуация в Якутии позволяет возобновить проведение мероприятий с участием большого количества людей. Пока пускать на них якутян будут только при наличии медицинских сертификатов.