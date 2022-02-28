Кемерово, , 10:38 — REGNUM В Кемеровской области наблюдается стабильное снижение подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 28 февраля, сообщила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

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«Так, в предыдущие недели фиксировалось около 37 тысяч обращений за медпомощью, на прошедшей неделе их было около 20 тысяч. Вызовы службы скорой помощи сократились примерно на 20%», — уточнила Зеленина.

Она отметила, что в связи этим медорганизации поэтапно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.