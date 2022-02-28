Сеул, , 10:37 — REGNUM Командующий морской пехотой Южной Кореи генерал-лейтенант Ким Тхэ Сон посетит США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

По данным источников, южнокорейский военный посетит Гавайи с 28 февраля по 5 марта по приглашению Тихоокеанских сил морской пехоты США.

В ходе поездки представитель Южной Кореи планирует встретиться с военными чиновниками США, включая заместителя командира по боевому развитию и интеграции Эрика М. Смита.

Ожидается, что стороны обсудят укрепление двустороннего сотрудничества.