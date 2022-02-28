Тюльганский район, Оренбургская область, , 10:36 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств главой сельсовета в Тюльганском районе. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Чиновницу обвиняют в преступлении по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Установлено, что чиновница, используя свое должностное положение, фиктивно трудоустроила местную жительницу на должность специалиста на период с октября 2015 года по январь 2016 года. Бюджету сельсовета причинен ущерб .

Денежные средства обвиняемой, находящиеся на банковских счетах, арестованы. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.