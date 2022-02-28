Москва, 28 февраля 2022, 10:35 — REGNUM Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также Конашенков заявил, что подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 км. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха.