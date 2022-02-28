Москва, , 10:35 — REGNUM Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Также Конашенков заявил, что подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 км. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха.