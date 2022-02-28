Джакарта, 28 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Увеличилось число погибших в результате землетрясения, обрушившегося на Суматру, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

В результате землетрясения магнитудой 6,2 на западе Суматры погибли 11 человек. На данный момент пропали без вести четыре человека.

Кроме того, согласно полученным данным, 42 человека получили серьезные ранения, 346 человек получили легкие травмы, покинуть свои дома пришлось 13 тысячам человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 7 человек.

Подробнее в материале:В Индонезии число жертв землетрясения увеличилось до 7 человек