Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» 28 февраля отменили восемь рейсов, следующих по европейским направлениям. Такая информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

В связи с закрытием европейскими странами своего воздушного пространства для российских самолётов, в «Пулково» отменили четыре рейса, прилетающих в Петербург и покидающих его. Среди «закрытых» городов — Хельсинки, Варшава и Будапешт.

Из-за временного запрета на полёты в воздушном пространстве южных регионов России в «Пулково» также отменяются рейсы этого направления. В понедельник, 28 февраля, под отмену попали 28 южных рейсов. Среди них больше всего рейсов в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Напомним, в целях возобновления авиаперевозок по южным направлениям авиакомпании решили осуществлять рейсы по альтернативным маршрутам. Такой способ увеличит время обычного полёта.