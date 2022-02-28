Москва, 28 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому упрощаются правила предоставления субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, которые создают инновационную продукцию. Об этом 28 февраля сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В правительстве уточнили, что одним из главных изменений станет увеличение срока, который даётся на устранение нарушений, которые связаны с выполнением инновационных проектов.

«Он вырастет вдвое: с шести месяцев до года. Эта мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками», — говорится в информации правительства.

Другой новацией, поясняется в информации, станет снижение требований по минимальному объёму реализации приоритетной инновационной продукции с пяти до трёх размеров запрашиваемой субсидии. Уточняется, при таком уменьшении сумма налоговых отчислений превысит сумму запрашиваемой субсидии.