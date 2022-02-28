Приозерск, Ленинградская область, , 10:38 — REGNUM В Ленинградской области пять детей из команды, приехавшей на спортивные сборы в Приозерский район, почувствовали недомогание и симптомы отравления после завтрака манной кашей и хлопьями с молоком. Об этом 28 февраля сообщило издание 47news.

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Информация о массовом недомогании юных постояльцев частной базы отдыха в поселке Овраги поступило в правоохранительные органы днем 27 февраля. По предварительным данным, после завтрака манной кашей и хлопьями с молоком пятеро мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет пожаловались на рвоту и диарею.

Все дети — члены команды по водно-моторному спорту, которые участвовали в сборах, в возрасте от 11 до 15 лет. Четверо отравившихся подростков из Санкт-Петербурга, один из Свердловской области. По данному факту ведется проверка.