Кемерово, , 10:34 — REGNUM Кемеровская область готова разместить у себя беженцев из Донбасса. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кузбасс готов оказать всю возможную гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР, в том числе разместить у себя беженцев, — подчеркнул он. — В субботу мы отправили грузовые автомобили с гуманитарной помощью беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и будем дальше продолжать эту работу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 февраля из Кемеровской области выехали грузовики с 40 тоннами гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

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