Москва, 28 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 14 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 28 февраля сообщается на сайте организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Калинская поднялась с 100-го на 86-е место. Ранее она дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре (Мексика).

Лучшей среди российских теннисисток является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Вероника Кудерметова поднялась на 24-е место, Дарья Касаткина — на 26-е, Людмила Самсонова — на 32-е.

Топ-10 рейтинга WTA от 28 февраля:

Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков; Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 073; Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 853; Ига Свёнтек (Польша) — 4 776; Анетт Контавейт (Эстония) — 4 721; Паула Бадоса (Испания) — 4 510; Мария Саккари (Греция) — 4 436; Каролина Плишкова (Чехия) — 4 242; Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 235; Онс Жабер (Тунис) — 3 065.

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