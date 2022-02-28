Теннисистка Калинская поднялась на 14 мест в рейтинге WTA
Москва, 28 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 14 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 28 февраля сообщается на сайте организации.
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анна Калинская
Калинская поднялась с 100-го на 86-е место. Ранее она дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре (Мексика).
Лучшей среди российских теннисисток является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Вероника Кудерметова поднялась на 24-е место, Дарья Касаткина — на 26-е, Людмила Самсонова — на 32-е.
Топ-10 рейтинга WTA от 28 февраля:
- Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 073;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 853;
- Ига Свёнтек (Польша) — 4 776;
- Анетт Контавейт (Эстония) — 4 721;
- Паула Бадоса (Испания) — 4 510;
- Мария Саккари (Греция) — 4 436;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 4 242;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 235;
- Онс Жабер (Тунис) — 3 065.
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