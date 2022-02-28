Иркутск, 28 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обеспокоены ростом числа пожаров с гибелью людей. Как сообщает 28 февраля территориальное ГУ МЧС РФ, только за февраль 2022 года в регионе случилось 392 возгорания, это на 58 случаев больше, чем в феврале 2021 года.

ИА REGNUM Пожар

На пожарах за месяц погибли 15 человек, в том числе два ребёнка, в феврале прошлого года погибли 11 человек. 18 человек получили травмы, за аналогичный период пришлого года на пожарах пострадали 23 человека.

«На особом контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области находятся четыре муниципальных образования, в которых в течение месяца одновременно произошёл рост пожаров и гибели людей. Это Бодайбинский, Чунский, Тайшетский и Куйтунский районы. В 12 муниципальных образованиях зарегистрировано увеличение количества пожаров, в шести районах — рост гибели людей», — сказано в официальном сообщении пресс-службы спасателей.

Всего с начала года в регионе произошло 876 пожаров, погибли 46 человек, из них четыре ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара, в результате которого сгорели двое малолетних детей в одном из домов деревни Тимирязево Качугского района Иркутской области стал злой умысел. Их облил горючей жидкостью и поджёг сожитель матери — 28-летний мужчина.

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