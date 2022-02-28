Москва, 28 февраля 2022, 10:30 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России до 20% вызвано аномальной волатильностью рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили эксперты «БКС Мир инвестиций». По их мнению, резкий подъем ставки ЦБ обусловлен рекордным давлением на валюту.
«Это один из инструментариев, рассмотренный нами несколько часов назад. Продажа валютной выручки экспортеров также не исключалась, — сказали эксперты. — Шаг регулятора абсолютно верный, вызванный аномальной волатильностью рынка на фоне санкций ЕС и США. Влияние сугубо положительное. Стабилизация должна прийти, а рубль — укрепиться на фоне накачки ликвидностью системы».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых.
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