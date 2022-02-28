Москва, , 10:30 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России до 20% вызвано аномальной волатильностью рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили эксперты «БКС Мир инвестиций». По их мнению, резкий подъем ставки ЦБ обусловлен рекордным давлением на валюту.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это один из инструментариев, рассмотренный нами несколько часов назад. Продажа валютной выручки экспортеров также не исключалась, — сказали эксперты. — Шаг регулятора абсолютно верный, вызванный аномальной волатильностью рынка на фоне санкций ЕС и США. Влияние сугубо положительное. Стабилизация должна прийти, а рубль — укрепиться на фоне накачки ликвидностью системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых.

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