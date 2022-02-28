Москва, 27 марта, 2012, 15:59 — ИА Регнум. История с доносом на благочинного по Закамью протоиерея Олега Богданова получила продолжение. Прихожане храма, расположенного на станции Круглое Поле в Тукаевском районе республики, написали жалобу уже на нового благочинного Андрея Дубровина, только что назначенного архиепископом Казанским и Татарстанским Анастасием вместо Богданова.

По уже сложившейся в епархии традиции верующие пожаловались сразу не архиепископу Анастасию, а патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Поводом для этого стало решение нового благочинного Андрея Дубровина уволить настоятеля храма Архистратига Михаила иерея Виктора Кобзова.

"Пять лет назад иерей Виктор Кобзов был назначен к нам настоятелем, много потрудился у нас, восстановил здание храма, украсил его тремя куполами, начал восстанавливать духовную жизнь в нашем поселении, - говорится в письме к патриарху. - А сейчас, по прошествии пяти лет, после того как наш священник сделал всю грязную работу и потерял своего отца (он погиб, исполняя церковные послушания), некоторые жители Круглого Поля написали клеветнические письма на батюшку и благочинный протоиерей Андрей Дубровин его убрал".

По словам составителей письма, причиной гонений на отца Виктора стала борьба за здание и землю вокруг прихода. В Казанском епархиальном управлении подтвердили, что вокруг священника и самого храма происходит коллизия. Чтобы выяснить суть дела, создана комиссия и сейчас идет разбирательство, на время которого настоятель отстранен от работы.

Что касается отца Олега Богданова, то специальная комиссия Казанского епархиального управления, созданная для проверки сведений, изложенных в доносе, пришла к заключению, что большинство их не подтверждается. Тем не менее, архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий принял решение назначить на должность благочинного по Закамью настоятеля Свято-Вознесенского архиерейского подворья протоиерея Андрея Дубровина. Священник Олег Богданов остался настоятелем Орловского храма, пишет газета "Челнинские известия".