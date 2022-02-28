Чебоксары, , 10:30 — REGNUM В Чувашии принято решение не проводить Масленицу из-за напряжённой эпидемической ситуации и в связи со спецоперацией России на Украине. Массовые гуляния «будут политически неуместны». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён 28 февраля на планёрке в правительстве.

Широкая Масленица Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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После рассмотрения основных вопросов глава Чувашии Олег Николаев обратился к управлению Роспотребнадзора и минздраву по поводу целесообразности проведения масленичных мероприятий. Он высказал «опасения» из-за коронавируса, так как будет сложно проконтролировать все санитарно-эпидемические меры.

Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская отметила, что массовые мероприятия в республике запрещены, а эпидситуация «остаётся напряжённой»: заболеваемость в настоящее время не снизилась «даже до январского показателя, не говоря уже о декабре и ноябре 2021 года»:

"Заболеваемость снижается, но при этом охват тестированием у нас кратно снизился, поэтому успокаиваться мы рано. Кроме того, низкими темпами идёт вакцинация. Массовые гуляния невозможно организовать с соблюдением всех требований по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Сложно организовать и социальное дистанцирование. Если тесно общаются, значит, масочный режим должен быть. Также это касается питания: без общепита, без блинов Масленицу невозможно проводить. Поэтому считаем, что не стоит проводить массовые мероприятия, мы не рекомендуем».

С Луговской согласился вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. По его словам, эпидситуация «не позволяет нам сказать, что у нас всё хорошо, и мы готовы развлекаться»:

«Два важных момента, которые говорят о том, что нужно воздержаться от массовых гуляний. Во-первых, в них будут участвовать абсолютно все возрастные категории, с разных муниципалитетов. […] Второй момент — геополитические события, которые происходят в ДНР и ЛНР и вся страна работает в таком режиме, то есть массовые гуляния будут политически неуместны».

В ходе обсуждения Олег Николаев выделил ещё «один фактор, который тоже нас пока тревожит». Все классы, за исключением «карантинных», вернулись в очный формат обучения, что создаёт «определённые риски» в ухудшении эпидемической обстановки

«Если к концу недели у нас инфицированные ещё будут массово друг с другом пересекаться, то можем получить очередной всплеск. Это серьёзный фактор. […] Воздержимся в этом году от проведения масленичных мероприятий с тем, чтобы более уверенно пройти этот достаточно сложный период», — сказал Олег Николаев.

По его словам, праздник можно отметить в кругу семьи «с блинами, чаем, с мёдом, вареньем»:

«От этого праздничное настроение не утратим».