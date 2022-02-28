Чебоксары, 28 февраля 2022, 10:30 — REGNUM В Чувашии принято решение не проводить Масленицу из-за напряжённой эпидемической ситуации и в связи со спецоперацией России на Украине. Массовые гуляния «будут политически неуместны». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён 28 февраля на планёрке в правительстве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»
После рассмотрения основных вопросов глава Чувашии Олег Николаев обратился к управлению Роспотребнадзора и минздраву по поводу целесообразности проведения масленичных мероприятий. Он высказал «опасения» из-за коронавируса, так как будет сложно проконтролировать все санитарно-эпидемические меры.
Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская отметила, что массовые мероприятия в республике запрещены, а эпидситуация «остаётся напряжённой»: заболеваемость в настоящее время не снизилась «даже до январского показателя, не говоря уже о декабре и ноябре 2021 года»:
С Луговской согласился вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. По его словам, эпидситуация «не позволяет нам сказать, что у нас всё хорошо, и мы готовы развлекаться»:
В ходе обсуждения Олег Николаев выделил ещё «один фактор, который тоже нас пока тревожит». Все классы, за исключением «карантинных», вернулись в очный формат обучения, что создаёт «определённые риски» в ухудшении эпидемической обстановки
По его словам, праздник можно отметить в кругу семьи «с блинами, чаем, с мёдом, вареньем»: