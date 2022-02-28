Красносулинский район, Ростовская область, 28 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Спасательные работы на шахте «Обуховская» в Ростовской области не прекращаются ни на минуту, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 февраля.

Шахтеры

«Две трети обходного пути проложено. Работы очень трудоемкие, сопряжены с риском, ведутся круглосуточно», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что обрушение пород кровли на шахте произошло утром 25 февраля. С тремя горняками, оставшимися за завалом, налажена связь. Они получают еду и воду через вентиляционное окно. Жизни шахтёров угрозы нет.