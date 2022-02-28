Норильск, Красноярский край, 28 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края отчиталось о полном тушении возгорания на полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Норильске.

Pixabay.com Пожар

Как сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе министерства, в настоящее время сообщений о задымлении от жителей Норильска на горячую линию не поступает.

Отходы на площади 800 кв. м начали гореть в середине февраля. Очаг находился на глубине 7 м. Открытый огонь удалось ликвидировать. На месте работали экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.

«Отборы проб атмосферного воздуха не показали превышений загрязняющих веществ», — говорится в сообщении министерства.

Специальная комиссия обследовала территорию полигона и сделала вывод, что видимых признаков возгорания и задымления нет.

Читайте также: В Цивильском районе Чувашии загорелась свалка