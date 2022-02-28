Саратов, , 10:29 — REGNUM На Театральной площади в Саратове с 28 марта начала работу медовая ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мед

Мероприятие приурочили к празднованию Масленичной недели. Приобрести разные виды меда, соты, пыльцу, прополис, сухих пчел, декоративные свечи из пчелиного воска и другие продукты можно ежедневно вплоть до 6 марта. График работы медовой ярмарки — с 08:00 до 19:00 часов.

ИА REGNUM напоминает, в Гатчинском районе Ленинградской области праздник Масленица пройдет на базе усадьбы Демидовых в Тайцах.

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