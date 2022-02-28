Ярославль, 28 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. в Ярославской области запрещены публичные мероприятия. Об этом сообщает правительство области.

Правительство Ярославской области

Как сообщили в областном правительстве, запрет связан с распространением коронавируса.

«В настоящее время в регионе зафиксирован рост числа обратившихся в поликлиники. Заметно увеличилась нагрузка на медиков амбулаторного звена: по данным на 25 февраля, лечатся на дому более 34 тысяч человек, что почти на 5 тысяч превышает показатели от 22 февраля», — сообщили в правительстве области.

Запрет на проведение в регионе публичных мероприятий начал действовать с 26 февраля в соответствии с указом губернатора.