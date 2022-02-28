Якутск, , 10:45 — REGNUM Госкомцен Якутии готов начать работу по жалобам жителей республики на завышение цен. Речь идёт о социально значимых продуктах питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в государственном комитете по ценовой политике республики.

Цены Rotfront.su

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От якутян в том числе принимают фото ценников и чеков. Обращение в ведомство можно подать через соцсети.

«Для сдерживания необоснованного роста цен в республике действует частичное государственное регулирование в виде утверждения предельных торговых надбавок к ценам на социально значимые продукты питания», — напомнили в Госкомцен.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Якутии сильно подорожало сливочное масло местного производства. Сейчас килограмм сливочного масла, которое производится в районах республики, стоит 1000 рублей. В январе его цена составляла порядка 700 рублей, год назад — 550 рублей.