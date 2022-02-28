Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве все работы на строительных площадках продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

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Бочкарёв уточнил, столичные стройки работают в соответствии с намеченными планами и графиками.

По его словам, планируется, что объем ввода недвижимости по итогам 2022 года составит около 9 млн кв. метров, порядка половины этого объема придется на жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Москве построили 1 млн кв. метров недвижимости.

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