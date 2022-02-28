Брюссель, 28 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На фоне возобновления прямой прокачки по газопроводу Ямал — Европа и возросшего реверса из Германии Польша 26 февраля резко нарастила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Gerry Dincher Газовое хранилище

Так, запасы газа в ПХГ Польши пополнились на 14,3 млн куб. м — это максимальный объём с начала сентября 2021 года, пишет ТАСС. Теперь польские хранилища наполнены на 57,73%, в них находится почти 2 млрд куб. м газа.

При этом в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца ненадолго возобновилась прямая прокачка газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа. Аналогичный процесс произошел в ночь на 27 и 28 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации российской компании «Газпром», которая ссылается на данные Gas Infrastructure Europe, на конце января из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы было извлечено 80,3% из объёма, закачанного в них в прошлый летний период газа. Отметается, что объём активного голубого топлива в европейских ПХГ на 27,3% меньше в сравнении с прошлым годом. В то же время, общий уровень наполненности хранилищ газа в Европе снизился до 39%, а в Германии и Франции — до 37% и 36%.

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