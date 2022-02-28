Тюльганский район, Оренбургская область, , 10:21 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбургской области силовики, спасатели, чиновники и волонтеры занимались поиском 14-летней девочки, которая пошла выбрасывать мусор и пропала. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Снежное поле Hans

По данным ведомства, сообщение об исчезновении ребенка поступило в 16:34 по местному времени (14:34 мск) 27 февраля. В селе Ключи девочка ушла из дома выбросить мусор на санках в баки, расположенные в центре села, однако, домой не вернулась, санки были обнаружены брошенными у мусорных баков.

В результате поисковых мероприятий в тот же день около 23:30 в 15 километрах от села в поле обнаружена обессиленная несовершеннолетняя, которая доставлена в районную больницу и осмотрена врачами.

«В настоящее время угроз жизни и здоровью несовершеннолетней не имеется, она передана родителям. До места обнаружения ребенок добрался самостоятельно, потеряв ориентиры в пространстве во время прогулки», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.