Симферополь, 28 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым 28 февраля и 1 марта, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуация региона.

40.mchs.gov.ru Снегопад

«Днем и до конца суток 28 февраля, в течение суток 1 марта в Крыму ожидается, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с», — сообщила пресс-служба.

Причиной непогоды станет прохождение южного циклона.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, подтоплением территорий, также о высокой вероятности возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и газового оборудования в частных домовладениях. МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности.