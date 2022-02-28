Москва, 28 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В начале 2022 года российская экономика выглядит более устойчивой, если сравнивать с ситуацией, которая была в начале 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал заявления Минэкономразвития РФ о том, что в настоящее время экономика РФ выглядит более устойчивой, чем в 2014 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«С нашей точки зрения, экономика России действительно является более устойчивой по состоянию на начало 2022 года, чем она была в начале 2014 года. Об этом свидетельствует большинство макроэкономических, макрофинансовых и институциональных индикаторов, — сказал Дорофеев. — Во-первых, следует начать с действий Банка России, что является одним из наиболее важных факторов обеспечения устойчивости экономики и финансовой системы среди прочих. У ЦБ РФ есть богатейший опыт работы в условиях финансового кризиса и высокой волатильности на финансовых рынках. Банк России проявляет себя очень профессионально, задействует большой спектр инструментов для снижения волатильности на рынках и поддержания стабильности банковской системы. Во-вторых, в 2021 году финансовая система России гораздо более устойчива с институциональной точки зрения».

Как пояснил экономист, после кризиса 2014 года в РФ провели большую работу по оздоровлению банковской системы и повышению ее устойчивости к различного рода внешним шокам. Сохранение работоспособности банковской системы в текущих условиях подтверждает ее высокую устойчивость.

«В-третьих, долговая устойчивость экономики также является одним из ключевых факторов. Размер внешнего долга Российской Федерации в процентах к ВВП является одним из самых низких в мире и более чем в достаточной степени обеспечен поступлениями от экспортной выручки и объемом накопленных золотовалютных резервов, — сказал Дорофеев. — По показателям долговой устойчивости всей экономики России можно также констатировать высокий запас финансовой прочности российской экономики».

В-четвертых, как пояснил экономист, российские компании и предприниматели адаптировались к жизни в условиях санкций и перманентного состояния девальвации, падения реальных доходов потребителей, коронавирусных ограничений и прочего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России.