Лондон, , 10:20 — REGNUM Во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия обновила исторический максимум. Это 28 февраля следует из данных торговой площадки.

Алюминий (сс) homw

Согласно информации LME, по состоянию на 09:46 мск стоимость алюминия составляла более $3,5 тыс. за тонну.

При этом затем цена указанного металла снова выросла и к 09:52 мск за тонну алюминия давали $3525.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что чистая прибыль бразильской компании Vale, одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров железной руды, в прошлом году составила почти 22,5 млрд долларов.