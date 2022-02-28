Лондон, 28 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия обновила исторический максимум. Это 28 февраля следует из данных торговой площадки.

(сс) homw Алюминий

Согласно информации LME, по состоянию на 09:46 мск стоимость алюминия составляла более $3,5 тыс. за тонну.

При этом затем цена указанного металла снова выросла и к 09:52 мск за тонну алюминия давали $3525.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что чистая прибыль бразильской компании Vale, одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров железной руды, в прошлом году составила почти 22,5 млрд долларов.