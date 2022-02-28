Томск, , 10:20 — REGNUM Власти Томска начали готовиться к весеннему половодью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на территории Ленинского района состоялась тренировка по отработке взаимодействия городских служб в условиях паводка.

Подготовка к половодью. Томск Администрация Томска

По сценарию, из-за образовавшегося затора произошёл резкий подъём уровня воды в реке Томь, в результате чего вода перелилась через дамбу и подтопила более 20 домов. Под угрозой подтопления оказались ещё 236 домов.

На место выехали экстренные службы, глава районной администрации, а также необходимая техника.

«Участники развернули на месте штаб, ограничили доступ посторонних лиц и движение транспорта в зоне ЧС, проводили оповещение и информирование жителей домов. На месте работали службы экстренного реагирования и дежурные аварийные службы», — отметили в мэрии.

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