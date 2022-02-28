Москва, 28 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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"Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар», — заявил он.