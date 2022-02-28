Москва, , 10:17 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса российская авиация завоевала господство в небе над всей территорией Украины. Об этом 28 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что за прошедшие 24 часа Воздушно-космическими силами РФ были уничтожены восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, а также четыре боевых самолета ВСУ на земле и один в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 5 тыс. жителей Донбасса.