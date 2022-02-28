Рязань, , 10:17 — REGNUM В учебные заведения Рязанской области 28 февраля отправился 151 школьник из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Школьный автобус Kaluga-gov.ru

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Дети будут проходить обучение на базе санатория «Колос», а также в пяти школах и одном филиале в Рязани, Рязанском и Спасском районе. Всех школьников обеспечили учебниками и канцтоварами. До мест обучения из пунктов временного размещения и обратно детей будет доставлять школьный автобус.

Всего в рязанских ПВР остаются 704 жителя Донбасса, из них 346 детей. Госпитализировано в стационары 63 человека, в том числе 37 пациентов с подтверждённым COVID-19.