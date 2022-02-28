Москва, 28 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. У гипотетической платежной системы стран БРИКС будет больше трудностей с гармонизацией обычаев делового оборота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал идею главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о том, что в рамках БРИКС следует инициировать создание собственной платежной системы.

Флаги БРИКС

«Чисто технологически создание любой приличной платежной системы выглядит не самым трудным стартапом с парой сотен хороших специалистов, несколькими десятками миллионов долларов и годом работы, — сказал Ануреев. — У гипотетической платежной системы стран БРИКС больше трудностей будет с гармонизацией обычаев делового оборота и законодательства каждой из стран, если, конечно же, просто не повторить стандарты сообщений SWIFT. Важный вопрос также в размерах взаимной торговли между всеми комбинациями стран БРИКС, поскольку только Китай имеет внушительные объемы торговли с каждой из таких стран».

Как пояснил экономист, намного проще выстраивать корреспондентские отношения между банками конкретных пар стран без трудностей гармонизации стандартов по всем пяти странам.

«Банкам России и Китая предстоит в ближайшие месяц-два очень быстро изменить характер корреспондентских отношений и максимально сократить посредничество американских банков по очевидной причине санкций. Скорее всего, лидерство в таких отношениях будет за китайскими банками, а не российскими, поскольку юань признается резервной валютой, а не рубль, да и по количеству американских санкций российские банки теперь опередили китайские», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шохин заявил, что России следует выстраивать свою платёжную систему в рамках БРИКС.