Сеул, , 10:15 — REGNUM В 2021 году Южная Корея заняла 5-е место в мире по объёму производства автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA).

Промышленные роботы на автопроизводстве KUKA Systems GmbH

Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает пятое место в мире второй год подряд.

Известно, что в прошлом году южнокорейские автопроизводители выпустили 3,46 млн автомобилей, что на 1,3% меньше, чем в 2020 году.

Первое место занял Китай с объёмом производства 26,1 млн автомобилей. За ним следуют США (9,15 млн единиц), Япония (7,84 млн единиц) и Индия (4,39 млн единиц).

Общий объём производства автомобилей в мире вырос на 2%, до 79,7 млн единиц.