Сеул, 28 февраля 2022, 10:15 — REGNUM В 2021 году Южная Корея заняла 5-е место в мире по объёму производства автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA).
Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает пятое место в мире второй год подряд.
Известно, что в прошлом году южнокорейские автопроизводители выпустили 3,46 млн автомобилей, что на 1,3% меньше, чем в 2020 году.
Первое место занял Китай с объёмом производства 26,1 млн автомобилей. За ним следуют США (9,15 млн единиц), Япония (7,84 млн единиц) и Индия (4,39 млн единиц).
Общий объём производства автомобилей в мире вырос на 2%, до 79,7 млн единиц.