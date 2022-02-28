Чита, , 10:15 — REGNUM В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, которые на протяжении полутора лет обогащались за счет незаконно игорного заведения, открытогопрямо в одном из торговых центров Ангарска. Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

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По версии следствия, деятельность подпольного казино была организована жительницей Краснодарского края. Ей было приобретено игровое оборудование и подыскано помещение для проведения азартных игр. В дальнейшем она трудоустроила двух женщин, которые согласно отведенных им ролей в организованной группе, обеспечивали фактическую беспрерывную работу заведения, организовывали конспиративный пропуск клиентов, прием и выдачу денежных средств.

Следователями СК при содействии сотрудников ОЭБиПК УМВД по Ангарскому городскому округу незаконная игорная деятельность была пресечена. Проведен ряд необходимых следственных действий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно подпольное казино было разоблачено в 254 квартале Ангарска. Там разместили более 40 игровых автоматов. Доступ в заведение имели лишь известные организаторам игроки, допускаемые в помещение по договоренности и предварительному звонку.

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